В районе Заполярного ограничат движение на пять дней

Проезд будет ограничен на 1540-ом километре автомобильной дороги Р-21 "Кола" Фото: Олег ФИЛОНОК

Как сообщает министерство транспорта и дорожного развития Мурманской области, с 31 мая по 4 июня с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 будет закрыт проезд в районе Заполярного.

- Движение для всех видов транспорта временно перекроют (не более, чем на 45 минут) на автомобильной дороге Р-21 "Кола" 1540 километр, - отметили в министерстве.

Причиной ограничений стало проведение буровзрывных работ.

Напомним: до конца лета в Мурманской области установят 34 камеры видеофиксации нарушений ПДД. Это сделают для снижения аварийности на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летом 2021 года дорогу на Териберку закатают в асфальт. Также на ней появятся дорожные знаки и разметка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru