Летом 2021 года дорогу на Териберку закатают в асфальт

Рабочие обустроили дорожное полотно, сделали щебеночное основание и уложили нижний слой асфальта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прошлой осенью закончился первый этап реконструкции дороги на Териберку. В некоторых местах ее подняли на 6-8 метров, чтобы избежать переметов. Рабочие обустроили дорожное полотно, сделали щебеночное основание и уложили нижний слой асфальта.

Этим летом работы продолжатся.

- На участке магистрали 0 - 10 километры проведут устройство верхнего слоя асфальта, установят дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанесут разметку. В ближайшее время состоится научно-технический совет, где будет принято решение о характере работ на отрезке с 10-го по 35-й километры указанной региональной дороги, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: две дороги на Финляндию в Мурманской области станут федеральными. Регион передаст 394 километра.

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