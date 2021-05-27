До конца лета в Мурманской области установят 34 камеры видеофиксации нарушений ПДД

В общей сложности будут работать 80 дополнительных стационарных комплексов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в ГИБДД Мурманской области, с начала года в регионе из-за превышения скорости произошло 56 ДТП, в которых 6 человек погибли и 76 – получили ранения. По статистике, почти треть всех аварий совершаются из-за превышения скорости.

Для того, чтобы на дорогах возникало меньше проблем, не так давно установили 30 дополнительных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Скоро к ним добавятся еще 34 штуки.

- До конца лета в Мурманской области оборудуют еще 34 рубежа, и в общей сложности будут работать 80 дополнительных стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД. На сегодня камеры автоматической фиксации нарушений ПДД являются действенным способом регулирования скоростного режима и снижения аварийности на дорогах, - рассказал заместитель регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Тиховский.

Помимо этого, добавят больше мобильных комплексов. В дополнение к 55 уже используемым в 2021 году закупят еще 23 передвижных комплекса фиксаций нарушений ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области снизилось количество ДТП и число погибших в авариях северян. Также в происшествиях на дорогах стали меньше страдать дети:(Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru