Под Кировском вспыхнул пассажирский автобус

Пожар быстро ликвидировали. Фото: vk.com/spasinfo51

29 мая под Кировском тушили пассажирский автобус. Информация о возгорании поступила спасателям от ЕДДС Кировска в 18.50. Транспорт вспыхнул в районе поселка Титан.

- Автобус МАЗ -103 совершал рейс Апатиты - АО «Северо-западная фосфорная компания». Пожар случился на проезжей части в районе 13 километра автодороги Кировск-Апатиты. Горела задняя часть автобуса. Пассажиры самостоятельно покинули автобус, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

К месту пожара прибыли 12 человек, 4 единицы техники. В 19.05 пожар ликвидировали.

Напомним: из-за пожара в руднике в Кировске на поверхность вывели 213 человек. Угрозы для жизни людей нет.

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