Из-за пожара в руднике в Кировске на поверхность вывели 213 человек

Причины возгорания устанавливаются. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Утром 24 мая в Расвумчоррском руднике Кировска случилось ЧП: загорелся автомобиль. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, сообщение о пожаре поступило в 11.30.

- На руднике находятся 213 человек, люди выведены в безопасное место, продолжается эвакуация на поверхность. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Пожар ликвидирован. На месте работают горноспасатели ВГСВ филиала юга и центра ФГУП военизированной горноспасательной части МЧС России, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Причины возгорания устанавливаются.

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