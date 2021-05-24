Из-за пожара в руднике в Кировске на поверхность вывели 213 человек

Причины возгорания устанавливаются.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Утром 24 мая в Расвумчоррском руднике Кировска случилось ЧП: загорелся автомобиль. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, сообщение о пожаре поступило в 11.30.
- На руднике находятся 213 человек, люди выведены в безопасное место, продолжается эвакуация на поверхность. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Пожар ликвидирован. На месте работают горноспасатели ВГСВ филиала юга и центра ФГУП военизированной горноспасательной части МЧС России, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Причины возгорания устанавливаются.
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