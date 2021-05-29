Момент ДТП с мусоровозом в Мурманске попал на видео

По словам очевидцев, все случилось в момент, когда большегруз входил в поворот. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около 8 утра 28 мая в Мурманске произошла авария. Рядом с остановкой "Улица Фадеев Ручей" на проспекте Кольском лег на бок мусоровоз.

Водитель "МАЗа" не справился с управлением на повороте, кузов перевесил и автомобиль завалился. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Момент аварии попал на видеорегистратор.

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