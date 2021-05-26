Родные пострадавшей в ДТП из-за пьяного водителя жительницы Апатитов рассказали о трудностях ее лечения

В декабре удалось увезти Вику в Москву, где нашлось единственное медучреждение - частная «Ильинскую больницу», - которое согласилось взять ее на лечение. Фото: Личный архив

23 мая была годовщина страшной аварии в Апатитах. Напомним: местная предприниматель Светлана Скачинская села пьяной за руль и врезалась в машину, в которой сидели 20-летний Сергей Марченков и 18-летняя Виктория Смирнова. Молодой человек погиб на месте, его девушка выжила, но уже год не приходит в себя.

Пока виновница ДТП отбывает наказание, родные Вики делают все, чтобы вернуть ее здоровье. Но сделать это непросто. Бесплатная реабилитация положена только несовершеннолетним, а Вике на момент аварии уже исполнилось 18 лет. Поэтому деньги пришлось собирать всем миром.

Родные девушки рассказали, как непросто проходит ее лечение. Сначала ее лечили в областной больнице, в сентябре - в институте нейрохирургии им. Поленова (филиал Алмазова) в Санкт-Петербурге.

- Там где нам переделали шунтирующую систему. В Поленова до конца не долечили. Отправили Вику в многопрофильный медицинский центр по месту прописки для дальнейшего лечения. Представитель из министерства здравоохранения Мурманской области обещал нам койку в паллиативном отделении Кировска. Родители писали обращение в министерство с просьбой долечивания в областной больнице им.Баяндина, на что получили отказ. В Кировске Вика провела 2 дня в условиях реанимации, 1 день в неврологическом отделении, была переведена главным врачом Ширяевым в сестринский с формулировкой в эпикризе «в лечении не нуждается, нуждается в уходе», - рассказывает семья пострадавшей.

В декабре удалось увезти Вику в Москву, где нашлось единственное медучреждение - частная «Ильинскую больницу», - которое согласилось взять ее на лечение. Первое обследование там принесло плохие новости: оказалось, что еще в Санкт-Петербурге у апатитчанки были пнемнония и бронхит, которые не долечили.

- В конце января нам предложили место в больнице Святителя Алексия в паллиативном отделении по ОМС. Мама с Викой переехали туда для ожидания операции в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко по квоте. В Бурденко находились в отделении нейротравматологии, где Вика провела 76 дней, по 12 мая. За это время было сделано три операции. После окончания лечения переехали в Санкт-Петербург в МЧС им. Никифорова в отделение клинической реабилитации на платной основе. В данный момент Виктория проходит первую реабилитацию. Мы надеемся на положительные результаты, - продолжают родные Вики.

Узнать новости о ее лечении и как помочь, можно в группе ее поддержки в "ВКонтакте."

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