В Мурманске на Кольском проспекте перевернулся мусоровоз

По словам очевидцев, все случилось в момент, когда большегруз входил в поворот. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утро 28 мая в Мурманске началось с аварии. Как сообщили "КП-Мурманск" в УГИБДД по Мурманской области, на проспекте Кольском в районе остановки "Фадеев Ручей" не справился с управлением водитель мусоровоза "МАЗ".

- По словам водителя, на повороте повело кузов, из-за этого машина упала на бок. Пострадавших нет, - уточнил инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам очевидцев, все случилось в момент, когда большегруз входил в поворот.

В данный момент на месте работают госавтоинспекторы и руководство водителя мусоровоза.

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