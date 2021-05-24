Отец с 6-летним сыном из Мурманской области попали в серьезное ДТП в Никольске

Мальчик попал в больницу. Фото: ОГИБДД по Никольскому району

23 мая в Вологодской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик из Заполярья. Отец ребенка врезался в грузовик.

- На перекрестке улиц Красная-Михайлова в городе Никольске 31-летний водитель, проживающий в Мурманской области, управляя автомобилем Renault, не уступил дорогу при проезде нерегулируемого перекрестка и столкнулся с движущимся по главной дороге "Уралом". После столкновения обе машины съехали в кювет, - сообщили в ОГИБДД по Никольскому району.

В ДТП травмы получил ребенок 2015 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении иномарки в детском удерживающем устройстве. На скорой помощи мальчика доставили в Устюгскую ЦРБ .

Напомним: в Мурманской области ищут свидетелей смертельного ДТП в районе Трех ручьев. Водитель Kia Rio сбил двух дорожных рабочих, один из которых погиб.

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