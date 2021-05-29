Министр спорта Мурманской области выложила совместный снимок с Манижей

Встреча министра и певицы прошла в аэропорту. Фото: www.instagram.com/51naumova51/

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова в своем Instagram поделилась совместным снимком с певицей Манижей.

- Прилетела в Норильск на совещание по Арктической зоне, и в аэропорту неожиданная встреча с Manizha, - рассказала Светлана Наумова.

Напомним: на "Евровидении" представительница России заняла девятое вместе. В создании видео, которое было на большом экране во время выступления Манижи, приняла участие мурманчанка. Инея Коновалова записала короткий ролик в медицинском костюме, который вошел в общую картинку.

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