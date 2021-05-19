Уроженка Мурманска подпевала Маниже на "Евровидении"

Девушка была рада принять участие в "Евровидении". Фото: Инея Коновалова

Уроженка Мурманска Инея Коновалова оказалась на конкурсе "Евровидение-2021", не выходя из дома, при этом ее мог увидеть весь мир в прямом эфире.

Как рассказала девушка "КП-Мурманск", она приняла участие в кастинге, записав видео, где она поет и танцует под отрывок песни Манижи Russian Woman, представляющую Россию на музыкальном соревновании.

Северянка сейчас заканчивает ординатуру в Санкт-Петербурге, поэтому выступила в своей медицинской форме и в рабочей обстановке. В итоге она оказалась на большом экране вместе с другими женщинами со всей нашей страны, подпевая исполнительнице в полуфинале конкурса.

- Были моменты, когда мой "квадратик" был достаточно крупный и почти в центре - это приятно! - отметила наша землячка. - Вообще я очень рада, что меня подтвердили. С детства смотрю "Евровидение" и представить себе не могла, что хотя бы на секундочку, косвенно, смогу принять участие.

Инею можно будет увидеть в прямом эфире также 22 мая, так как Манижа прошла в финал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две семьи из Печенгского района представят регион на всероссийском конкурсе "Семья года". Щербины и Козловы одержали победу на региональном этапе соревнования (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru