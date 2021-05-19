"Я и представить не могла, что окажусь там": Уроженка Мурманска спела на "Евровидении"

Девушка записала видео в своей рабочей медицинской форме. Фото: Инея Коновалова

18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал "Евровидения-2021". От России на музыкальном конкурсе выступила певица Манижа с песней Russian Woman. К слову, она прошла в финал!

Выступление от нашей страны было довольно ярким и запоминающимся. Исполнительница вышла в объемном сарафане, у которого была дверь, ей подпевали четыре бэк-вокалиста, а вокруг пылал огонь. Но самое интересное, что на припеве на большом экране появилось множество представительниц прекрасного пола из разных уголков России, которые пели вместе с Манижей.

Одной из них оказалась уроженка Мурманска Инея Коновалова, которая сейчас заканчивает ординатуру по специальности врач-рентгенолог в Санкт-Петербурге. Девушка поделилась с "КП-Мурманск", как ей посчастливилось принять участие в "Евровидении".

- Мне написала в Instagram моя знакомая и предложила записать видео, очень коротко объяснив, что это как-то связано с "Евровидением", без лишних комментариев. Я до конца не знала, для чего это и как будет выглядеть, можно было только предполагать. На видео нужно было спеть вместе с Манижей куплет ее конкурсной песни и немного потанцевать. Решили, что будет здорово, если я выступлю в своей медицинской форме и в рабочей обстановке, - рассказала северянка.

Инея часто приезжает в родные северные края. Фото: Инея Коновалова

В итоге Инею утвердили на кастинге. Она подписала договор о не разглашении и ответственно молчала до публикации конкурсного номера 18 мая. Смотря номер от России в полуфинале, девушка себя не сразу разглядела.

- Мама сразу написала, что видит меня. Сказала, мол, я тебя из миллиона узнаю. Потом мы с подругой прокрутили назад прямой эфир, и я уже разглядела себя. Были моменты, когда мой "квадратик" был достаточно крупный и почти в центре - это приятно! - отметила наша землячка. - Вообще я очень рада, что меня подтвердили. С детства смотрю "Евровидение" и представить себе не могла, что хотя бы на секундочку, косвенно, смогу принять участие.

Северянка была очень рада поучаствовать в музыкальном событии. Фото: Инея Коновалова

По словам Инеи, иногда она поет для близких друзей и играет на укулеле. Но чаще делает это просто для себя. О родном Мурманске не забывает, часто приезжает в Заполярье к семье. "Родные края обладают удивительным терапевтическим эффектом для души", - говорит девушка.

Северянка попадет в прямой эфир конкурса еще раз - уже в финале "Евровидения", который состоится 22 мая.

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