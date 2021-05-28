Андрей Малахов поздравил северян с Днем Мурманской области

28 мая Мурманская область отмечает 83 года со дня образования. Заполярье - один из самых молодых регионов страны. Фото: Скриншот видео

28 мая Мурманская область отмечает 83 года со дня образования. Заполярье - один из самых молодых регионов страны. Земляков с праздником поздравил Андрей Малахов. Причем он сделал это в передаче "Прямой эфир".

- Я очень рад, что в этом году снова вернулся в родной край и прописался в городе Апатиты. Мурманск – город, где родилась моя мама, где живут мои родственники. Город, который я искренне люблю. В детстве мне казалось, что это огромный мегаполис. Каждый раз возвращаясь туда, гуляя по площади Пять Углов, по улицам и проспектам, в полярную ночь или в полярный день, я всегда вспоминаю свое детство, свои мечты, и понимаю, что главная ценность Мурманска и Кольского полуострова – это люди. Уникальные люди, которые живут за Полярным кругом, которым хочется пожелать здоровья, счастья и исполнения всех их желаний. Чтобы ворота в Арктику стали реальностью, появлялись новые красивые здания, новые районы, спортивные сооружения. Пожелать, безусловно, хорошей погоды и теплого лета. Я очень рад, что сейчас в области появился настоящий руководитель, который болеет душой за наш регион. Хочу передать отдельные слова благодарности губернатору Андрею Чибису и всей его команде. Спасибо огромное за все, что вы делаете. Еще раз с праздником, дорогие земляки! Берегите себя и своих близких, – отметил телеведущий.

Напомним: Андрей Малахов восстановил свою прописку в Апатитах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Малахов принял участие в субботнике в Апатитах. Телеведущий приехал в родной город на майские праздники (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru