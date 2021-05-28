В Мончегорске появился контейнер для опасных отходов

Контейнер находится по адресу: улица Царевского,16. Фото: vk.com/monchegorsk.gov_murman

В Мончегорске позаботились об экологии и установили контейнер для опасных отходов.

- Экобокс подходит для сбора ртутьсодержащих отходов – отработанных батареек, ртутных ламп и ртутных термометров, утративших свои потребительские свойства, - сообщили в администрации Мончегорска.

Контейнер находится по адресу улица Царевского,16, со стороны входа в магазин «Автодом». Для удобства северян на экобокс нанесли значки вида отходов для правильной утилизации. Напомним: в Мурманской области будут решать проблему с вывозом покрышек. Регионального оператора хотят мотивировать на работу с таким видом отходов.

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