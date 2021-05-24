В субботниках приняли участие 10 тысяч жителей Мурманской области

Несмотря на непогоду, в Мурманской области прошли субботники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 мая Мурманская область должна была присоединиться в Всероссийскому субботнику. Однако непогода помешала акции стать масштабной.

Несмотря на снег и ветер, уборка все-таки, пусть и не везде, но состоялась. Некоторые компании и организации провели субботники 20 и 21 мая, а кто-то и за неделю до этого.

- В уборке приняли участие свыше 10 тысяч жителей Мурманской области, - сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

Также субботник пройдет 29 мая в Териберке, на нем ожидается около 500 участников.

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