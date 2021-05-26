В Мурманской области появится кафе с кошками, производство пельменей с олениной и вареников с брусникой

В это раз губернаторский стартап выиграли самые разные проекты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 мая в Мурманске состоялось награждение победителей конкурса губернаторского стартапа.

Участие в нем могли принять как начинающие предприниматели, так и действующие, а также физические лица.

- Победитель получает право на получение льготного микрозайма до 1 миллиона рублей под 4 % годовых и возможность софинансирования затрат, связанных с бухгалтерским, маркетинговым и юридическим сопровождением деятельности, в первый год реализации проекта в рамках иной поддержки, предусмотренной законодательством Мурманской области в сфере поддержки среднего и малого бизнеса, - сообщили в правительстве Мурманской области.

В это раз губернаторский стартап выиграли самые разные проекты. Так, поддержку получило производство пельменей из оленины, вареников из брусники и черники; гостиница для питомцев с груминг-салоном, ортопедический салон; производство компактной складной мебели, а также кованной и лофт-мебели; детский нейропсихологический центр; фудтрак, цех по переработке дикоросов и полуфабрикатов из оленины; пошив одежды и постельного белья и даже котокафе, в которой можно будет покушать в компании братьев меньших.

- С каждым годом популярность губернаторского стартапа растет. Мы получаем около 200 заявок, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

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