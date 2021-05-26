Главгосэкспертиза одобрила документацию реконструкции краеведческого музея в Мурманске

Документация получила повторное положительное заключение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году началась долгожданная реконструкция Мурманского областного краеведческого музея. Процесс уже отстает от графика, в том числе трудности возникли с проектно-сметной документацией.

Ее подали на утверждение в Главгосэкспертизу и получили положительное заключение. Однако уже после этого в документацию внесли изменения, из-за которых пришлось запускать процесс снова.

- Так, при корректировке проекта была исключена четырехэтажная пристройка со стороны дворового фасада здания, изменились основные параметры здания, а со стороны дворового фасада в плане появилась пристройка для устройства лифтовой шахты и лифтового холла, изменены планировочные решения, - сообщили в Главгосэкспертизе. - При проектировании были максимально сохранены существующие экспозиционные площади и музейно-выставочная система, запланированы условия для доступа инвалидов на все четыре этажа здания и для организации сквозного маршрута по всему музею. Также проектными решениями предусмотрена возможность изменения структуры залов в связи с пополнением и обновлением экспозиций.

Документация получила повторное положительное заключение.

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