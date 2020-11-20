Владислав Сандурский о ремонте краеведческого музея в Мурманске: «Поставлена задача – увеличить количество людей минимум в два раза.»

Реконструкция краеведческого музея ведется в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» Фото: Антон ЗАБИРОВ

Проблемных объектов в Мурманской области хватает: затянулись капитальные ремонты краеведческого музея и областного драматического театра, не успевают сдать в срок школу в Североморске.

Каждую неделю про ход работ на оперативном совещании спрашивает губернатор Андрей Чибис. Внимание на отставание от графика обратила прокуратура Мурманской области. Вице-губернатору и министру строительства Владиславу Сандурскому приходится держать руку на пульсе.

На этой неделе он проверил, как трудится подрядчик над краеведческим музеем.

- Работы в активной фазе. До конца месяца подрядчик завершит ремонт фасада – работы ведутся строго в тепляках, без нарушения технологии. Также идет ремонт капитальный ремонт кровли. Через 10 дней после подачи тепла должны приступить к замене окон. Подчеркну, они будут полностью соответствовать историческому облику здания. Перед подрядчиком поставлена задача – увеличить количество людей минимум в два раза, - сообщил Владислав Сандурский.

Реконструкция краеведческого музея ведется в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»

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