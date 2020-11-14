Мурманская областная библиотека обзавелась учебным залом в стиле стимпанк

При ремонте в помещении провели перепланировку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Три помещения: зал электронных ресурсов, интернет-зал и учебный класс, - открыты в Мурманской областной научной библиотеке после ремонта. Над дизайн-проектом их оформления работали молодые сотрудники библиотеки Антон Шуличенко и Иван Назин.

При ремонте в помещении провели перепланировку. Так что теперь зал электронных ресурсов и учебный класс разделили на две части капитальной стеной, а посетители смогут заниматься в тихой и уютной атмосфере. Зал электронных ресурсов оформлен в стиле стимпанк. На потолке – «механические пауки» лампы, а стену украшает необычная инсталляция под названием «Паровая машина».

Ее придумал и воплотил в жизнь мурманский художник Дмитрий Новицкий. При ее создании он использовал предметы со спасательных шлюпок. А незадолго до этого художник вместе с командой расписывал списанные спасательные шлюпки. Получившиеся у художников и дизайнеров арт-объекты встречали легендарный барк «Седов», когда он заходил в порт Мурманска. Впоследствии они украшали территорию морского вокзала в Мурманске. Некоторые детали этих шлюпок удачно вписались в библиотечный интерьер.

К слову «Паровая машина» не первый арт-объект Дмитрия Новицкого в библиотеке. В здании можно увидеть его «Летающее фортепиано» и роспись на стене в холле первого этажа.

Напомним, что ремонт проводили в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона». Из областного бюджета на него выделили 2 миллиона 193 тысячи рублей.

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