В первом квартале 2021 года в Мурманской области на производстве погиб один человек

50 случает относятся к легким, пять инцидентов привели к тяжелому повреждению здоровья и фатальным оказался один случай. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фонд социального страхования Мурманской области подвел промежуточные итоги по несчастным случаям на производстве. По его данным, за первый квартал 2021 года пострадали 56 человек.

50 случает относятся к легким, пять инцидентов привели к тяжелому повреждению здоровья и фатальным оказался один случай.

- Традиционно в Заполярье чаще всего производственный травматизм фиксируется в горнодобывающих предприятиях и предприятиях морского судоходства. К числу самых распространенных травм в 2021 году относятся дорожно-транспортные происшествия и падения с высоты, - сообщает региональное отделение Фонда социального страхования.

По результатам расследований, чаще всего выясняется, что причиной травмы является личная неосторожность и нарушения установленных правил. В настоящее время 2500 жителей области получают из Фонда социального страхования денежные выплаты. За первый квартал их размер составил 146,4 миллиона рублей. Расходы на социальную, медицинскую и профессиональную реабилитацию составили 5 миллионов рублей.

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