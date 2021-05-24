В Мурманской области ищут свидетелей смертельного ДТП в районе Трех ручьев

Водитель Kia Rio выехал на "встречку" и сбил двух пешеходов Фото: vk.com/murmansk_dtp

Госавтоинспекторы ищут очевидцев ДТП со смертельным исходом, которое произошло 11 мая в районе поселка Три ручья. Водитель Kia Rio, двигаясь по федеральной автодороге Р-21 «Кола» (1394 километр), выехал на "встречку", где сбил двух дорожных рабочих, находившихся у края проезжей части.

- В ДТП один пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи, а второго пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в нейрохирургическое отделение медицинского учреждения, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по Мурманску.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят свидетелей этой аварии сообщить по телефонам: 40-79-70, 40-79-74 или обратиться на Карла Либкнехта, 46/1 (кабинет 204).

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