В Мурманской области водитель Kia насмерть сбил дорожного рабочего и ранил второго пешехода

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp

11 мая в Мурманской области в районе поселка Три ручья произошло смертельное ДТП, которое унесло жизнь одного человека.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Kia выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где на обочине наехал на двух пешеходов (предположительно, дорожные рабочие). В аварии один пешеход получил ранение, второй -погиб на месте ДТП. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Мурманске водителю стало плохо за рулем. Мужчина не справился с управлением и попал в ДТП.

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