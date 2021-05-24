В Мурманске у "УАЗа" отлетело колесо и врезалось в автобус

В ДТП пострадал только транспорт. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В минувшее воскресенье в центре Мурманска произошло необычное ДТП - в автобус с пассажирами прилетело колесо.

- 23 мая около 17.30 у водителя "УАЗа", который двигался по проспекту Кирова в сторону улицы Марата, оторвалось переднее левое колесо, которое затем врезалось в автобус, подъезжавший к остановке. В ДТП никто не пострадал, кроме транспортных средств, - уточнил "КП-Мурманск" инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним: под Магнетитами большегруз съехал в кювет и перевернулся из-за лопнувшего колеса. Момент серьезной аварии попал на видео.

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