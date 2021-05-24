На капремонт домов в Мурманской области потратят 1,5 миллиарда рублей

В 2021 году планируется отремонтировать 225 многоквартирных домов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С наступлением тепла начались дорожная кампания и активная фаза капитального ремонта домов. В первую очередь речь идет о работах по фасадам.

В 2021 году планируется отремонтировать 225 многоквартирных домов.

- На эти цели из Фонда капремонта Мурманской области и с учетом поддержки регионального бюджета предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

60 домов из общего списка уже отремонтированы, в 23 зданиях уже идет ремонт фасада.

В Североморске на этой неделе сдадут первый «мокрый» фасад. Дом станет пятым из краткосрочного плана 2021 года, где фасадные работы будут полностью завершены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа "Арктический гектар" начнет действовать с августа. Приоритет в первое время работы будет у жителей Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru