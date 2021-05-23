В годовщину страшного ДТП в Апатитах возложили цветы на Белореченском мосту

Множество ярко-красные гвоздик привязали к перилам переправы. Фото: hibinform.ru

Исполнился год со дня страшной аварии в Апатитах, которая унесла жизнь 20-летнего Сергея Марченкова, а его 18-летнюю подругу Викторию Смирнову отправила в кому. Девушка до сих пор не пришла в сознание.

ДТП произошло 23 мая 2020 года на путепроводе в Апатитах, когда 32-летняя Светлана Скачинская на своем Mitsubishi Pajero врезалась в SsangYong, за рулем которого был Сергей Марченков. Виновница аварии, которая была пьяна, выжила, чего нельзя сказать о молодых водителе и пассажирке второй иномарки. Женщину приговорили в 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Наказание она отбывает в Вологде.

Как сообщает "Хибинформбюро", сегодня, 23 мая, в день годовщины автокатастрофы, жители Апатитов возложили цветы на Белореченском мосту. Множество ярко-красные гвоздик привязали к перилам переправы, которые сливаются в единое целое при взгляде на них из движущейся машины.

Те, кто хочет и может помочь Виктории Смирновой и ее родным финансово, ведь на лечение до сих пор не очнувшейся девушки уходит много средств, могут обратиться в группу "Вконтакте".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужа Светланы Скачинской из Апатитов на год лишили прав за оставление места ДТП. Мужчине не удалось доказать, что он не заметил удар (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru