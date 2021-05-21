Стали известны подробности о погибших на учениях в Мурманской области бойцах Росгвардии

Военно-следственное управление СК по Северному флоту проводит доследственную проверку, может быть возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 мая на учениях Росгвардии в Мурманской области произошла трагедия - во время отработки высадки с вертолета погиб один боец СОБР и пострадал второй. Его госпитализировали, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

Военно-следственное управление СК по Северному флоту проводит доследственную проверку, может быть возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Источник "КП-Мурманск" сообщил, что один из погибших - Сергей Фундамент, который был заместителем командира отряда специального назначения "Айсберг". Он в свое время служил в Чечне, прекрасно проявил себя на спецоперациях против боевиков, имеет много наград, в том числе два ордена Мужества.

Командование и личный состав регионального Управления Росгвардии выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших окажут необходимую помощь.

"КП-Мурманск" соболезнует семьям погибших.

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