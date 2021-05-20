Новые антитеррористические требования для детских лагерей распространятся и на Мурманскую область

Правительство РФ утвердило новые антитеррористические требования к детским лагерям и санаториям. Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство РФ утвердило новые антитеррористические требования к детским лагерям и санаториям.

Теперь в этих организациях появятся системы передачи тревожных сообщений. В случае опасности она будет передавать сигналы о вызове экстренных служб. Помимо этого планируется осматривать территории и здания не менее 4 раз в день. Все лагеря и санатории разделят на четыре категории, в зависимости от количества отдыхающих и степени безопасности в регионе. Определять принадлежность лагеря к той или иной категории будет специальная комиссия.

Напомним: в Мурманской области для детей работает один летний оздоровительный лагерь "Гандвиг" в Кандалакше, Зеленогорская санаторная школа-интернат и санаторий "Лапландия" у Мурмашах.

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