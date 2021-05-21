Рабочим "Веллестроя" в Белокаменке запретили покидать объект из-за коронавируса

Когда теперь люди смогут покинуть стройку - не известно. Фото: правительство МО

В последнее время в Белокаменке стали вновь выявлять новые случаи заражения коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватывают 1-3 человека. Да и в целом по Мурманской области увеличилось количество ежедневных пациентов с ковидом.

Так, на масштабной стройке из-за коронавируса сотрудникам "Веллестроя" запретили выезжать с территории объекта до особого распоряжения. Также рабочих обязали носить медицинские маски в общественных местах.

- Работники, не применяющие защитные маски, не будут обслуживаться в столовых, магазинах, а также обслуживаться в вахтовых автобусах, - отмечается в распоряжении, опубликованном в группе "Белокаменка|Арктик СПГ-2".

Когда теперь люди смогут покинуть стройку - не известно. Напомним, что именно промплощадка "Веллестроя" стала прошлой весной ковидным очагом в Белокаменке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как пройдут "Последние звонки" в Мурманской области. Выпускники будут в масках и на социальной дистанции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru