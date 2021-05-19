Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как пройдут "Последние звонки" в Мурманской области

Если погода хорошая, то мероприятия можно проводить и на улице. Но социальную дистанцию в таких случаях никто не отменял Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школьники всей страны активно готовятся к выпускным экзаменам и приятной части окончания учебы - "Последним звонкам" и выпускным. В каждом регионе они пройдут по своим правилам с учетом текущей обстановки в каждом отдельно взятом субъекте. Оперативный штаб при правительстве Мурманской области рассказал, как "Последние звонки" состоятся в Заполярье.

- Условия проведения праздников и линеек в школах Мурманской области таковы: коллектив только одного класса с участием родителей (законных представителей), можно проводить в актовом в зале с учетом временных промежутков между классами; обязательно соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, дезинфицировать руки, обеззараживать воздух, термометрия перед началом мероприятия, - уточнили в оперштабе.

Если погода хорошая, то мероприятия можно проводить и на улице. Но социальную дистанцию в таких случаях никто не отменял

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