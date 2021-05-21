Полиция: проверки по массовой драке в Мурманске нет

Как мы писали ранее, СУ Следственного комитета по Мурманской области проверку не проводит. Как и полиция. Фото: Скриншот видео

21 мая в соцсетях и ряде Telegram-каналов появилась информация, что в минувшие выходные в коктейль-холле Negroni на улице Полярные Зори в Мурманске произошла массовая драка. Однако официальной информации по ней нет.

Как мы писали ранее, СУ Следственного комитета по Мурманской области проверку не проводит. Как и полиция.

- Материалов проверки у нас нет, - сообщили "КП-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По словам очевидцев, в массовой драке участвовали сотрудники прокуратуры региона, в том числе на руководящих должностях. В самом надзорном ведомстве подтверждать или отрицать данный факт не стали.

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