После гибели двух сотрудников Росгвардии на учениях в Мурманской области могут возбудить уголовное дело по статье о "Халатности"

Как стало известно "КП" от своих источников, трагедия произошла во время отработки высадки с вертолета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 мая в Мурманской области на учениях Росгвардии погибли два сотрудника СОБР. Изначально сообщалось только об одном погибшем.

- По указанному факту 305-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской проводится проверка сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), - сообщили "КП-Мурманск" в ВСУ Следственного комитета по Северному флоту.

Другие подробности происшествия в данный момент не разглашаются, так как это "может повлечь нарушение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства". Как стало известно "КП" от своих источников, трагедия произошла во время отработки высадки с вертолета.

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