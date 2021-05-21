На учениях Росгвардии в Мурманской области погиб человек

На учениях был задействован вертолет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае в Мурманской области были запланированы учения Росгвардии.

Как стало известно "КП-Мурманск" от ряда информированных источников, во время учений погиб боец СОБР.

- В данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства, - сообщил один их наших источников.

При этом на учениях был задействован вертолет.

- Сотрудники СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области отработали десантно-штурмовую подготовку, - сообщили в Росгвардии 18 мая.

Учения СОБР «Росомаха» Управления Росгвардии проходят вместе с военнослужащими спецподразделения Министерства обороны Российской Федерации.

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