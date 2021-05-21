В Negroni произошла массовая драка

О том, участвовали ли в драке представители прокуратуры, достоверной информации на данный момент нет. Фото: Скриншот видео

В коктейль-холле Negroni на улице Полярные Зори в Мурманске на минувших выходных произошла массовая драка.

Широко известно о ней стало только 21 мая, когда по социальным сетям прошла информация, что в потасовке стенка на стенку участвовали сотрудники прокуратуры, в том числе один из заместителей главного прокурора области.

Как сообщил ряд Telegram-пабликов, дракой заинтересовались в СУ Следственного комитета по Мурманской области. Однако старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович в разговоре с "КП-Мурманск" эту информацию не подтвердила.

О том, участвовали ли в драке представители прокуратуры, достоверной информации на данный момент нет. Наша редакция также ждет официальный комментарий от прокуратуры Мурманской области.

Также "Блогер 51" опубликовал видео драки с пометкой, что она произошла в Negroni.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура проверит очереди в аэропорту "Мурманск". На место выехал старший помощник транспортного прокурора (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru