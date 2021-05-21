На входе в кадетскую школу Мурманска появится рисунок "Алеши"

На входе будет красоваться рисунок мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Входную группу в кадетскую школу украсят муралом, который нарисуют студентки кафедры искусств и дизайна МАГУ Алиса Аверкина и Яна Федотова. На входе будет красоваться рисунок мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

- Помимо этого еще 12 студенческих проектов реализуют в городе. Один из них - «Эколого-образовательный маршрут по горе Горелой». Его придумал Максим Комлев, - сообщили в опорном вузе.

А еще в Мурманске появятся дизайнерские люки с символами Арктики. Для бордового здания МАГУ на Егорова, 16 разработано новое световое оформление. На Семеновском озере установят скульптуру "Тюлень".

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