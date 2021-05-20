В Мурманске 48 юнармейцев получили награды за участие в Параде Победы

В ряды мурманских юнармейцев входит более 800 ребят. Фото: Nord-News

В Мурманске наградили 48 юнармейцев, которые 9 мая приняли участие в Параде Победы на площади Пять Углов. Медали от министерства обороны РФ школьникам вручил глава муниципального образования города Мурманска Андрей Сысоев и заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев.

- Я внимательно слежу за тем, как растет строевое мастерство наших юнармейцев. Помню первый парад четыре года назад. Тогда, конечно, кое-что не получалось. Но из года в год ваше мастерство растет, и вы превращаетесь в очень красивое военное подразделение, которое с честью представляет наших юнармецев на параде, посвященном Победе, - подчеркнул Андрей Сысоев.

Михаил Белошеев тоже заметил, что ребята преображаются, становятся серьезней и взрослей. К ним приходит осознание, что мы живем в сильной стране.

Подготовка к параду Победы для юных северян была тяжелой и проходила с апреля. Фото: Nord-News

Подготовка к параду Победы для юных северян была тяжелой и проходила с апреля. Большая часть тренировок шла на базе воинских частей, но они также репетировали наряду со всеми на площади Пять Углов.

- Я первый раз участвовала в параде и для меня это было очень волнительно. Чувствую гордость за саму себя, потому что я не знаю, как передать эмоции, что я стала частью этого события. Да, было достаточно сложно, но я была готова ко всем трудностям. Меня многие отговаривали, утверждали, что я не справлюсь, это больше для мальчишек, но я доказала всем, что смогу и не пожалела, - поделилась с Nord-News ученица мурманского лицея №2 Екатерина Литвинова.

На сегодняшний день в ряды мурманских юнармейцев входит более 800 северян. Движение активно развивается в заполярной столице с 2017 года.

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