В Мурманске откроют мотосезон-2021

Колонна любителей двухколесного транспорта проедет через город. Фото: Олег ЗОЛОТО

22 мая в Мурманске торжественно откроют мотосезон. Колонна любителей двухколесного транспорта проедет через город. И это значит, что на полтора часа водителям машин придется скорректировать свои маршруты.

В связи с проведением мероприятия «Открытие мотосезона 2021» будет приостановлено движение всех видов транспорта на время проезда колонны мотоциклистов по маршруту: проезд Нагорный – проспект Кольский – проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Челюскинцев – проспект Героев-североморцев – улица Александрова – мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – улица Аскольдовцев – улица Чумбарова-Лучинского – проспект Героев-североморцев – улица Челюскинцев – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина, с 13.00 до 14.30 22 мая, - уточнили в администрации Мурманска.

Как только колонна будет проезжать, движение для остального транспорта будет открываться. Напомним: в этот же день движение перекроют в центре Мурманска по другой причине - "Последнего звонка".

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