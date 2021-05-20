"Последний звонок" в Мурманске 22 мая 2021 года: перекрытия дорог

Это значит, что пока школьники будут провожать свои школьные годы, взрослым придется столкнуться с определенными трудностями. Фото: Мария ЛЕНЦ

22 мая в Мурманск пройдет "Последний звонок". Это значит, что пока школьники будут провожать свои школьные годы, взрослым придется столкнуться с определенными трудностями.

- В связи с проведением в Мурманске мероприятий, посвященных празднику выпускников "Последний звонок", будет ограничено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 17 часов 22 мая, - сообщили в администрации Мурманска.

На этом же участке также нельзя будет парковаться и останавливаться машинам.

Напомним: 22 мая в торговых точках Мурманска нельзя будет купить алкоголь.

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