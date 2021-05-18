В Мурманске в конце мая запретят продавать алкоголь

22 мая в Мурманской области нельзя будет купить алкоголь. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Мурманской области готовятся к проведению Последних звонков. Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности, провести праздники "культурно и достойно".

Чтобы так было, на сутки будут введены традиционные ежегодные ограничения.

- В торгово-розничной сети будет запрещена алкоголя и спиртосодержащих напитков, - сообщили в администрации Мурманска.

Такой запрет будет действовать по всей области.

К слову, купить нельзя будет и крепкие напитки, например, коньяк, и такие, как медовуха.

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