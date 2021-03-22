Мурманская область заняла 12 место в экологическом рейтинге

Мурманская область заняла 12 место в рейтинге с общим показателем 66 из 100 возможных. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала экологический рейтинг регионов Для его формирования берут данные из открытых источников, часть напрямую от региональных природоохранных ведомств. В зависимости о того, кто какую информацию дал и о чем написали СМИ, получаются соответствующие результаты.

Итак, Мурманская область заняла 12 место в рейтинге с общим показателем 66 из 100 возможных. При этом, по показателям природоохранного индекса и промышленного индекса, мы в уверенных середнячках 55 и 57 % соответственно. А вот показатель "социально-экономический индекс" у нас 77%, что достаточно высоко.

- У Мурманска при том, что это промышленный регион, достаточно высокий уровень вливания денег бизнесом в экологические проекты, высокая гражданская активность населения, решение мусорного вопроса - все это уверенно держит область на 12 месте. Но проседание других индексов связано с теми серьезными проблемами, которые еще есть, и они всем известны, - пояснил редакции «КП» Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля».

В лидерах по вопросам экологии оказались Тамбовская область, Белгородская и Республика Алтай, хуже всего дела обстоят в Иркутской и Омской области, Красноярском крае. На 76 месте оказался Севастополь, на 70 – Калининград, на 67 - Республика Крым, Москва и Санкт-Петербург на 6 и 9 соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "За два года я влюбился в кольский край". Глава региона отметил, что регион стал для него настоящим домом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru