Перед Последним звонком в Мурманской области усилят меры безопасности

Также он поручил продумать безопасность праздничных мероприятий ко Дню области. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Трагические события в Казани от 11 мая стали горьким напоминанием, как важно думать о безопасности в школах. На прошлой неделе в правительстве Мурманской области распорядились усилить такие меры в образовательных и социальных учреждениях.

- В большинстве школ на следующей неделе пройдет Последний звонок, прошу всех глав муниципалитет вместе с министерством образования и правоохранительными органами безопасно организовать эти мероприятия и четко отработать, что наши дети и как будут делать. Необходимо, чтобы все было достойно, безопасно и культурно, - сделал акцент губернатор Андрей Чибис.

Также он поручил продумать безопасность праздничных мероприятий ко Дню области.

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