В Мурманске ограничат движение по улице Лобова на 3,5 месяца

Дорогу перекроют в восточном направлении с 8 часов 20 мая до 20 часов 30 сентября, то есть почти на 3,5 месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманске вводят ограничение движения по улице Адмирала Лобова. Причина - летняя ремонтная кампания.

- В связи с постановлением администрации города Мурманска № 1329 будет ограничено движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части улицы Адмирала флота Лобова, от улицы Ушакова до улицы Алексея Позднякова, - сообщили в администрации города Мурманска.

Дорогу перекроют в восточном направлении с 8 часов 20 мая до 20 часов 30 сентября, то есть почти на 3,5 месяца. Этот кусок дороги ремонтируется в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" . Полный список дорог, где будет перекрыто движение этим летом из-за ремонта, можно посмотреть у нас на сайте.

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