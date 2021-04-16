В Мурманске и Коле летом отремонтируют 13 километров дорог

У проекта поменяли название, исключив из него упоминание «автомобильные», что позволит отремонтировать дороги разного назначения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сегодня, 16 апреля, в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области прошел брифинг для СМИ по реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

У проекта поменяли название, исключив из него упоминание «автомобильные», что позволит отремонтировать дороги разного назначения и увеличили количество проектов внутри самого нацпроекта с 4 до 6, добавились направления «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация транспорта в городских агломерациях».

По обновленному паспорту проекту изменились и целевые показатели – в 2021 году для их достижения в Мурманской области необходимо привести в порядок 40,54 километра региональных дорог, и 13,89 километра в агломерации «Мурманская», то есть в городах Мурманск и Кола суммарно.

- По 27 объектам агломерации торги уже проведены и работы начнутся, как только позволят погодные условия, - сообщил на брифинге Артем Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства. – Еще по шести объектам Первомайского округа Мурманска торги пройдут на следующей неделе. Мы провели анализ работ в прошлом году и приняли все меры, чтобы заблаговременно подготовиться к началу работ и закончить их к 1 сентября 2021 года.

Министерство планирует активную работу с порталом «Наш Север» для заблаговременного информирования жителей о проводимых работах.

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