В Кандалакше восстановили электроснабжение после аварии

В Кандалакше почти одновременно случились 4 аварии, все из которых уже ликвидированы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3500 человек, в том числе 750 детей, в Кандалакше остались днем 19 мая без электричества. Причиной стала авария.

- 19 мая в 15.26 электроснабжение в Кандалакше было восстановлено в полном объеме, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Как сообщили "КП-Мурманск" в АО "МОЭСК", сотрудники которой занимались устранением аварии, она случилась из-за вышедшего из строя кабеля. При этом в Кандалакше почти одновременно случились 4 аварии, все из которых уже ликвидированы.

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