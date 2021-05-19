3500 тысячи человек в Кандалакше остались без света из-за аварии

Причина аварии пока не ясна. Фото: Андрей АБРАМОВ

Коммунальная авария произошла 19 мая в Кандалакше. Как сообщает МЧС по Мурманской области, в городе - аварийное отключение света, информация о нем поступила оперативному дежурному в 13.55.

Под отключение попали 22 многоквартирных дома, в которых проживает 3560 человек, в том числе 750 несовершеннолетних. В зоне отключения социально-значимых объектов нет. На месте аварии работает аварийная бригада ЮРЭС АО «МОЭСК» в составе трех человек, - уточнили в МЧС.

Причина аварии пока не ясна.

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