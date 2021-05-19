В Кандалакше двое мужчин украли у собаки будку

Собачку оставили без крыши над головой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кандалакше воры оставили собаку без крова. Как сообщили в паблике "Кандалакша онлайн", 17 мая с придомовой территории (улица Набережная,145-147) около 14.00 -15.00 двое мужчин украли будку.

Местные жители строили кров для четвероного на собственные деньги, потратив на домик около 16 тысяч рублей. Дворовой пес живет там уже два года, а теперь у него нет крыши над головой.

- Для решения ситуации мирным путем, просим обратиться в личные сообщения. Иначе будем вынуждены обратиться в полицию. Видеоматериал с камер наблюдения изъят, чек, который подтверждает оплату будки, имеется, - отметил житель Кандалакши Константин Слепухин.

По словам мужчины, управляющая компания к этому делу руку не прикладывала, так как не запрещено ставить будку во двор.

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