Рядом с Териберкой гуляет семья медведей

Медвежья семья бродит рядом с Териберкой. Фото: vk.com/my_teriberka

Все чаще от жителей Мурманской области стали поступать сообщения, что медведей стали видеть с населенными пунктами. Например, в Заозерске медведица с двумя малышами гуляет по кладбищу.

А рядом с Териберкой заметили косолапую семью больше.

- Целое семейство гуляет в 7 километрах от Териберки вдоль дороги. Будьте осторожны. Напоминаем, что диких животных нельзя кормить ни в коем случае! Они могут привыкнуть к легкой добыче и в следующий раз съедят того, кто их не накормил, - сообщает паблик ""Моя Териберка" | интернет-газета".

Напомним: медведица с тремя детенышами бродила рядом с селом и в прошлом году. Она даже прошлась по туристке, которая вовремя не заметила животных.

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