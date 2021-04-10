Сколько медведей и лосей можно будет застрелить в 2021 году в Мурманской области

За зиму Госохотнадзор объехал охотничьи территории, оценил поголовье косолапых и сохатых и рассчитал, сколько особей можно отдать на откуп охотникам, чтобы и популяция не пострадала. Фото: Павел КЛОКОВ

Каждую весну в Мурманской области проходят общественные слушания по квоте на отстрел лося и медведя. Этот год не исключение. За зиму Госохотнадзор объехал охотничьи территории, оценил поголовье косолапых и сохатых и рассчитал, сколько особей можно отдать на откуп охотникам, чтобы и популяция не пострадала, и не расплодились животные так, что станут опасными для хозяйства и людей.

- Министерством природы установлен 30-процентный порог допустимого отстрела медведей. Мы на следующий охотничий сезон с 1 августа 2021 по 1 августа 2022 года предлагаем в среднем квоту 15%,- рассказывает редакции «КП» начальник Госохотнадзора по Мурманской области Дмитрий Каск. – Это традиционная процедура, чаще всего охотники соглашаются с нашими предложениями, иногда сами предлагают чуть увеличить.

Общественные слушания – это обязательный этап экологической экспертизы. После ее проведения окончательный размер квоты будет утверждаться в Москве.

Сезон охоты-2021 в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Даты и место проведения слушаний установлены такие (если адрес не указан, то пока с ним не определились):

13 апреля - Ковдор;

15 апреля - Кировск;

16 апреля - Мончегорск, пр. Металлургов, 37;

20 апреля - Кола, пр. Советский, 50;

20 апреля - Оленегорск, ул. Строительная, 52;

21 апреля - Заполярный, ул. Ленина, 6;

22 апреля - Умба;

22 апреля - Апатиты, ул. Ленина, 1;

22 апреля - Кандалакша, ул. Первомайская, 34;

24 апреля - Ловозеро, ул. Советская, 10

Все данные по популяции лосей и медведей, необходимые для принятия охотниками решения, представлены в предварительных материалах и размещены на сайте минприроды.

Как отмечается в этих документах, поголовье бурого медведя в области снижается, в то время как лося растет. Всего в области насчитали в 2021 году 861 мишку и 9967 лосей. Если среди косолапых нельзя отстреливать медведицу и медвежат до года, то среди лосей отстреливают как половозрелых особей, так и оленят до года.

Квота по районам на медведя в основном 15%, и только в Кандалакше и Ловозеро предлагается 20%, видимо, из-за необходимости сохранения сельского хозяйства. Больше все мишек насчитали в Терском районе (150), Кандалакше (142) и Кольском районе (124). Меньше всего в Оленегорске (51) и Апатитах (50). Самая большая популяция лосей бродит в Кольском районе (3243), в Ловозере (3049), в Кандалакшском районе (1178). Процент отстрела рогатых по предложению Госохотнадзора не превышает 5%.

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