В Мурманске могут сделать крытый пешеходный мост от Пяти Углов к "Новому Мурманску"

Каким будет "Новый Мурманск", решат эксперты и сами мурманчане. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прошла стратегическая сессия по развитию культурно-делового центра «Новый Мурманск». Ее участники рассказали, каким видят обновленный центр города-героя.

Так, бывший главный архитектор Мурманска Елена Цуркан предложила создать крытый пешеходный мост от площади Пять Углов до будущего культурно-делового центра, который можно наполнить кафе, гостиницами и другими объектами.

- Также не хватает «третьих мест» для молодежи и активных граждан региона – коворкинга и конференц-зала. В Мурманске коворкинг есть в МАГУ, но он для тех, кто там учится, а общедоступного коворкинга, даже коммерческого, не существует. Может быть, стоит сделать его больше и вариативнее. Это молодежная и студенческая инициатива, о которой говорили многие, – отметил Николай Михайленко, создатель проекта «Плавучий док».

По его словам, городу также нужен концертный зал, который вместит до 2,5 тысячи человек. Еще одно предложение поступило от Натальи Романенко, активиста движения «Природа и молодежь»: дополнить арт-пространство ботаническим садом.

Все предложения, которые можно будет воплотить и понравятся горожанам, будут учтены при разработке стратегии развития (мастер-плана) территории.

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