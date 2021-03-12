Алексей Тюкавин стал руководителем культурно-делового центра "Новый Мурманск"

С 9 марта бывший вице-губернатор Заполярья стал руководителем культурно-делового центра "Новый Мурманск". Фото: Правительство Мурманской области

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин стал одним из первых, кто покинул команду правительства региона после того, как Марина Ковтун досрочно покинула пост. Напомним: отставка Марины Ковтун состоялась 21 марта, а Алексея Тюкавина - 29 марта.

Позже Андрей Чибис сообщил о намерении сделать Алексея Михайловича, учитывая его богатый опыт в политике.

Теперь же он вернулся, правда, не в политику, но в структуру, близкую к правительству. С 9 марта бывший вице-губернатор Заполярья стал руководителем культурно-делового центра "Новый Мурманск". Об этом свидетельствуют данные их официальной информации об организации, которую зарегистрировали 26 августа 2020 года.

Напомним: за ходом строительства "Нового Мурманска" можно будет наблюдать онлайн. Активная фаза возведения центра на территории бывшей судоверфи начнется в следующем году.

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