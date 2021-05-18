Реконструкцию центральной площади в Кировске завершат в этом году

К 90-летию города планируется провести масштабные работы по благоустройству. Фото: правительство МО

В этом году в Кировске планируют завершить реконструкцию центральной городской площади. Обновлять общественное место начали в 2020-ом по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

- Здесь уложат вибропрессованную плитку, облицуют лестницы капустинским гранитом, доделают ограждения, организуют клумбы, проведут озеленение, установят скамейки, отремонтируют и отреставрируют фонтаны, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

При планировании дорожек и проходов обещают максимально сохранить зеленые насаждения. К работе с деревьями и кустарниками привлекут специалистов Полярной опытной станции Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова и Полярно-альпийского ботанического сада-института.

Осенью город горняков отметит свое 90-летие. К этой дате планируется провести масштабные работы по благоустройству. Так, в кировском парке обустроят новые площадки для отдыха и прогулок, а также занятий спортом. А летом Кировск украсят более 30 тысяч цветов, дополнительно высадят полторы тысячи деревьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство детского сада в Мурманске опаздывает на две недели. Депутаты Мурманского горсовета и Мурманской областной Думы проинспектировали работы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru